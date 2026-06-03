Директора турфирмы задержали после гибели туристов на Байкале

Директора туристической фирмы задержали в Бурятии после гибели пяти туристов на Байкале. Женщину обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, компания обвиняемой продала билеты на этот тур 15 людям. При этом женщина знала, что не может обеспечить безопасность клиентов, отмечают в ведомстве. Документов, разрешающих перевозку на лодке, у нее также не было.

19 мая на восточном побережье Байкала перевернулась аэролодка «Север-750». Всего на борту было 18 человек, включая детей. 13 из них смогли спастись, остальные — утонули в озере. На следующий день СКР сообщил, что владелец судна не поставил его на учет, а у водителя не было прав на управление маломерным транспортом. Обоих задержали.

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