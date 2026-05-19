В Бурятии на Байкале при опрокидывании катера погибли четыре человека
Прокуратура Прибайкальского района Бурятии проводит проверку по факту происшествия на озере Байкал. Днем 19 мая катер на воздушной подушке «Хивус» перевозил группу туристов и перевернулся. По информации ведомства, одного человека госпитализировали, «четверо остаются под водой».
Инцидент произошел в местности Черепаха на восточном побережье Байкала. Катер перевернулся примерно в 30 м от берега. Как отмечается в сообщении прокуратуры, надзорное ведомство «осуществляет контроль за установлением причин и обстоятельств происшедшего» и намерено принять меры реагирования при наличии оснований.
По данным Baza, всего в катере находилось 14 пассажиров, не считая водителя. Десять из них спасены с симптомами переохлаждения. Среди них — 14-летний ребенок.
На месте происшествия работают 30 человек с применением 11 единиц техники. Туда же направлена водолазная группа МЧС России.