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Промпроизводство Ставрополя выросло на 4,2% за четыре месяца

Экономика Ставрополя с января продемонстрировала рост по ключевым показателям. Согласно данным Северо-Кавказстата, крупные и средние организации города без учета малого бизнеса за первые четыре месяца 2026 года отгрузили товаров и оказали услуг на 77,2 млрд руб. Почти половина этой суммы — 37,9 млрд руб. — пришлась на промышленное производство.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В обрабатывающих производствах объем отгруженной продукции достиг 27,8 млрд рублей. На сферу обеспечения электроэнергией, газом и паром пришлось восемь млрд рублей, а на водоснабжение, водоотведение и утилизацию отходов — 2,1 млрд руб. Последние два направления показали рост на 17,6% и 18,8% соответственно.

Промышленные предприятия города заметно увеличили выпуск ряда товаров. Самый большой рост зафиксирован в производстве пластиковой упаковки — объемы выросли в 24,2 раза по сравнению с прошлым годом. Положительная динамика отмечена и в пищевой промышленности: выпуск сливочного масла и масляных паст увеличился в 2,2 раза, майонеза — в 1,4 раза. Производство сыров выросло на 11%, сгущенного молока — на 4,2%. Кроме того, на 5,2% вырос выпуск препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

За январь-апрель в Ставрополе ввели в эксплуатацию 202,8 тыс. кв.м. жилья, что составляет 30,6% от всего построенного жилья в крае. Из них 57,9 тыс. кв.м. возвели индивидуальные застройщики. Доля частного домостроения составила 28,5%. Объем строительных работ, выполненных крупными и средними организациями, достиг 6,9 млрд руб.

Финансовые результаты городских предприятий также остаются положительными. За первый квартал 2026 года прибыль организаций превысила убытки на 7,3 млрд руб.

Мария Хоперская

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