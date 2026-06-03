В Дагестане аварии с грузовиком погиб человек, пострадали четверо

В среду, 3 июня, в Новолакском районе Дагестана произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Четверо человек пострадали, в том числе семилетний ребенок, который находится в критическом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ республики.

По данным ведомства, на 728 км ФАД «Кавказ» 46-летний житель Цумадинского района за рулем грузовика Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Priora, которым управлял 46-летний житель Чечни. «В результате автоаварии пассажирка легковой машины, 63-летняя жительница Хасавюртовского района, скончалась на месте происшествия. Водитель и трое других пассажира, в том числе семилетний мальчик, были доставлены в больницу Хасавюрта»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева