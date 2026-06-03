При атаке Ирана на Кувейт пострадали более 60 человек

При атаке иранских БПЛА и ракет на Кувейт пострадали 63 человека, сообщил Минздрав эмирата. По его данным, в числе пострадавших — работники международного аэропорта и путешественники. МИД говорил об одном погибшем.

Согласно отчету министерства здравоохранения, к аэропорту направили 25 машин скорой помощи. Пострадавшие получили в том числе переломы и травмы головы, некоторым провели ампутацию конечностей. Семерых пострадавших прооперировали. Есть ли среди них иностранные туристы, неизвестно.

Иран этой ночью ударил по базам США в Кувейте и Бахрейне. Атаке подвергся в том числе аэропорт Кувейта. Часть рейсов перенаправили в другие аэропорты. По данным ТАСС, воздушное пространство над Кувейтом закрыли для полетов на сутки.