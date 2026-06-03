При атаке Ирана на аэропорт Кувейта погиб один человек

Один человек погиб, еще несколько пострадали при ударе Ирана по международному аэропорту Кувейта, сообщил МИД страны. По его данным, целью атаки были «гражданские и жизненно важные» объекты.

В кувейтском МИДе рассказали, что при атаке нанесен ущерб в том числе дипломатическим представительствам. Ведомство считает, что атаки Ирана приводят к «усилению эскалации, росту напряженности и подрыву безопасности и стабильности в регионе», а также нарушают международное право

«Безопасность Государства Кувейт, его суверенитет и безопасность его граждан и жителей на его территории являются красной линией, которую нельзя пересекать... Кувейт оставляет за собой полное и неотъемлемое право принимать соответствующие ответные меры»,— указано в заявлении МИД Кувейта в соцсети X.

Ночью иранские военные заявили об ударах по базам США в Кувейте и Бахрейне. Аэропорт Кувейта был атакован с помощью ракет и БПЛА. Часть рейсов перенаправили в другие аэропорты. По данным ТАСС, воздушное пространство над Кувейтом закрыли для полетов на сутки.