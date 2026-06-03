Иран атаковал аэропорт Кувейта, есть пострадавшие

Иран ночью атаковал международный аэропорт Кувейта ракетами и БПЛА. Аэропорт приостановил работу. Несколько человек пострадали, передает Reuters.

Удар пришелся по зданию терминала Т1 международного аэропорта. Несколько рейсов были перенаправлены в другие аэропорты, уточнили в местном управлении гражданской авиации. Информации о числе и состоянии пострадавших пока нет.

Ночью Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударах по базам США в Кувейте и Бахрейне. Целями атак КСИР назвал штаб-квартиру Пятого флота США, а также дислоцированные в одной из стран региона авиабазу и вертолетное подразделение. Два дня назад американские военные сбили над Кувейтом две иранские ракеты, обошлось без жертв. Власти Ирана обвинили США в нарушении режима прекращения огня.