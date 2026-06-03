ТАСС: воздушное пространство над Кувейтом закрыли на сутки

Воздушное пространство Кувейта закрыто после атаки на международный аэропорт столицы страны. Ограничения введены на сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

«Воздушное пространство Кувейта закрыто ориентировочно до 12:00 по всемирному времени (15:00 мск) четверга, 4 июня»,— уточнил собеседник агентства.

Ночью Корпус стражей исламской революции заявил об ударах по базам США в Кувейте и Бахрейне. Международный аэропорт Кувейта был атакован при помощи ракет и БПЛА. Часть рейсов перенаправили в другие аэропорты. Несколько человек получили ранения.