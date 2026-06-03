Ставропольский губернатор сообщил о затоплении 36 домов в селе Левокумка

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что на утро 3 июня подтопленными остаются 54 приусадебных участка и 36 жилых домов в селе Левокумка Минераловодского округа, а специалисты фиксируют стабилизацию уровня воды в реках Кума и Калаус после ночного подъема.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Владимир Владимиров в своем Telegram-канале детально описал текущую паводковую обстановку в регионе. По его данным, наиболее напряженная ситуация сложилась в Минераловодском округе. В селе Левокумка, где за ночь река вышла из берегов, сейчас наблюдается замедление роста уровня воды. Ожидается, что к вечеру начнется спад. В зоне затопления остаются десятки домовладений.

Второй критической точкой стало село Воздвиженское. Там зафиксированы показатели, близкие к опасным. Глава округа Денис Климов получил поручение подготовить пункты временного размещения граждан и отработать алгоритм экстренных действий на случай ухудшения стихии.

В Светлограде, несмотря на превышение неблагоприятных отметок, темпы прироста воды снижаются. По прогнозам, достижение критического уровня маловероятно. Специалисты продолжают мониторинг в круглосуточном режиме.

Особое внимание власти уделяют состоянию дорожной инфраструктуры. В Кочубеевском округе на трассе, соединяющей села Кочубеевское, Балахоновское и город Армавир, дорожные службы провели профилактические работы. Были очищены водопропускные сооружения и кюветы, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд транспорта.

Губернатор потребовал от глав территорий усилить информирование населения. «Задача – оперативно сообщать землякам о любых изменениях и поддерживать обратную связь», — подчеркнул Владимиров. Он также распорядился, чтобы экстренные службы и профильные министерства сохраняли усиленный график работы и были готовы мгновенно реагировать на запросы с мест.

Отдельное указание получили главы Изобильненского и Минераловодского округов. Им поручено до конца недели завершить работу комиссий по оценке ущерба. Это необходимо для того, чтобы на следующей неделе начать выплату компенсаций и выдачу стройматериалов пострадавшим жителям.

Станислав Маслаков