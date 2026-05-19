Власть сменилась, требования остались

Венгрия и Украина начали технические переговоры по правам закарпатских венгров — именно этот вопрос был ключевым препятствием для снятия вето Будапешта с процесса евроинтеграции Киева. Официально объявить об открытии так называемого первого кластера переговоров о вступлении в объединение Украины в Брюсселе хотят на саммите лидеров ЕС 18–19 июня, однако до этого Будапешту и Киеву предстоит большая работа. Помимо всего прочего, Венгрии, годами не участвовавшей в дискуссиях по вступлению Украины в ЕС, может просто не хватить времени для знакомства с необходимой документацией о ходе процесса.

После смены правительства в Венгрии и прихода к власти лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра Будапешт и Киев начали постепенно разбирать завалы взаимных претензий, накопившихся при экс-премьере Викторе Орбане.

После того как Киев возобновил транзит российской нефти в Венгрию и Будапешт в ответ снял блокировку кредита Украине на €90 млрд и вето с 20-го пакета санкций против России, стороны подошли к самому щепетильному вопросу — вступлению Украины в ЕС.

Этот процесс Виктор Орбан заблокировал еще летом 2024 года, тогда же он увязал снятие вето на открытие первого кластера переговоров между Брюсселем и Киевом с правами венгерского меньшинства на Украине.

Еще с апреля стороны посылали друг другу сигналы о готовности к диалогу по судьбе закарпатских венгров, и 18 мая новый министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан (однофамилица бывшего премьера) сообщила о том, что 19 мая стартуют технические консультации с Киевом. Министр подтвердила, что это «сигнал о том, что Будапешт, вероятно, в ближайшие недели поддержит начало официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС». Подобное заявление — настоящий прорыв для Киева и Брюсселя, которые годами не могли переломить сопротивление Виктора Орбана.

Однако Петер Мадьяр сообщил, что в основу переговорной позиции Будапешта ляжет список из 11 требований к Украине, составленный еще правительством Орбана. И здесь для Киева кроется ряд проблемных вопросов.

Украине предлагается внести изменения в законодательство, которые позволили бы обозначить всю Закарпатскую область как территорию «традиционного проживания венгров», хотя в реальности венгерское нацменьшинство расселено на меньшей территории.

Будапешт требует полной отмены образовательных реформ, введенных Украиной после 2015 года. Это означает, что школы вновь смогут вести образовательный процесс полностью на венгерском языке, что противоречит позиции Киева о том, что знание украинского — залог успешной интеграции нацменьшинств.

В Будапеште настаивают на выделении квоты для венгерского нацменьшинства в Верховной раде. Такой шаг автоматически повлечет за собой требования ввести аналогичные квоты для других меньшинств, включая поляков, болгар и румын, что серьезно изменит политический ландшафт страны.

Даже если сторонам удастся продвинуться в этих вопросах за рекордные сроки, успеть снять венгерское вето до саммита 18–19 июня будет крайне непросто. Первый кластер переговоров, открытие которого годами блокировал Будапешт, предполагает целый ряд шагов со стороны Киева. Украине совместно с Еврокомиссией нужно было провести полный скрининг законодательства, чтобы составить четкую карту несоответствий между украинскими и европейскими законами и наметить, какие именно законодательные нормы потребуется скорректировать под стандарты ЕС.

Также Киеву необходимо предоставить три «дорожные карты»: по верховенству права и правосудию, по реформе госуправления и по функционированию демократических институтов. Наконец, на основе этих данных все 27 стран—членов ЕС должны одобрить представленные Украиной планы. Именно на этом этапе процедура и зависла.

Поскольку при Викторе Орбане Венгрия полностью исключила себя из рабочего процесса по вступлению Украины в ЕС, у нового руководства страны попросту нет на руках огромного массива документов, фиксирующих работу Киева и Брюсселя по открытию первого кластера переговоров.

По данным Politico, европейские чиновники готовы оперативно передать их венгерским коллегам, однако смогут ли те обработать такой поток информации за несколько недель — неизвестно. По данным Euronews, глава Евросовета Антониу Кошта относится к этому вопросу крайне щепетильно: он не будет заявлять евроинтеграцию Украины как один из пунктов повестки саммита 18–19 июня до тех пор, пока не получит подтверждений, что в вопросе снятия венгерского вето наметился реальный прогресс.

Вероника Вишнякова