Мадьяр исключил взаимосвязь разблокировки венгерских активов и переговоров по Украине

Решение Евросоюза разблокировать активы Венгрии не связано с присоединением страны к переговорам о вступлении Украины в ЕС, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Венгрия получит €16,4 млрд из ранее замороженных активов .

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Мадьяр

Фото: Virginia Mayo, AP Петер Мадьяр

Фото: Virginia Mayo, AP

«Мы боролись за каждый евроцент»,— сказал Петер Мадьяр, комментируя договоренность. По словам госпожи фон дер Ляйен, Будапешт получит €10 млрд из фонда Next Generation EU, €4,2 млрд из фонда сплочения и еще €2,2 млрд по завершении реформ, анонсированных новым правительством страны. Она также заявила, что решение никак не связано с переговорным процессом по Украине.

Речь идет о деньгах, которые Брюссель заблокировал из-за претензий к правительству бывшего венгерского премьера Виктора Орбана. По словам господина Мадьяра, полученные средства планируют направить на проведение необходимых реформ и оживление экономики.

Подробнее о заблокированных средствах Венгрии — в материале «Ъ» «Венгрия размораживается в Брюсселе».