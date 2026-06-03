На Ставрополье 32 частных дома и 63 приусадебных участка остаются подтопленными

В Ставропольском крае продолжается устранение последствий непогоды, которая продолжается в течение нескольких недель. В Минеральных Водах, селе Левокумка и поселке Первомайском в Минераловодском округе, а также в селе Воздвиженском Апанасенковского округа остаются подтопленными 32 частных дома и 63 приусадебных участка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Наибольший ущерб домовладениям нанесен в Изобильненском, Минераловодском, Георгиевском, Грачевском, Апанасенковском, Шпаковском, Петровском и Курском округе, а также в Невинномысске. «В результате пострадали 39 домовладений и 107 приусадебных участков. Повреждены крыши 73 домов, остекление 17 домовладений, повалены деревья, пострадали хозяйственные постройки и навесы»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева