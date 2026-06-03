Сальдо: дороги на Донбассе и в Новороссии будут работать вопреки атакам ВСУ

Трассы на Донбассе, в Новороссии, Крыму и приграничных регионах продолжат работать, несмотря на угрозу беспилотников, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Пассажирское и грузовое сообщение, по его словам, продолжится.

«Трассы в тыловых районах стали опаснее из-за дронов... Но это не значит, что жизнь должна остановиться. Дороги будут работать, люди будут ездить, грузы будут доставляться»,— заверил херсонский губернатор в беседе с ТАСС. Он добавил, что меры по обеспечению безопасности трассы «Новороссия», которая соединяет новые российские регионы с Крымом, принимают постоянно.

«Усиливается противодействие беспилотникам, развивается работа в “малом небе”, создается добровольческое формирование БАРС»,— уточнил господин Сальдо. В этих вопросах власти Херсонской области работают в сотрудничестве с Минобороны, силовыми структурами, властями соседних регионов и дорожными службами, заключил он.

1 июня власти Херсонской области сообщили об атаке БПЛА на трассу Р-280 «Новороссия». В соседней Запорожской области ранее заявляли, что ВСУ сбрасывают на дорогу мины. Вопрос о планах дополнительной защиты трассы пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны и местным властям. Атаки происходят во время растущего дефицита топлива в Крыму. Власти региона планировали опубликовать интерактивную карту, «которая поможет крымчанам находить АЗС с наличием топлива в каждом муниципалитете».