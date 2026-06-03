В Севастополе возобновили свободную продажу топлива на АЗС

С 10 часов утра на большинстве автозаправочных станций сети «ТЭС» в Севастополе возобновлена свободная продажа почти всех видов топлива, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Но по-прежнему нельзя купить более 20 л топлива на человека.

По словам губернатора, за прошедшую ночь удалось заправить большую часть оперативных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города. Поэтому было решено открыть свободную продажу топлива. АЗС «ТЭС» на Фиолентовском шоссе работает с 11:00, уточнил господин Развожаев.

«Временное ограничение в 20 л продолжает действовать, как и ограничение на продажу в канистры: это вынужденная мера, необходимая для справедливого распределения имеющихся запасов и предотвращения неконтролируемого дефицита. Это позволит обеспечить топливом как можно больше жителей»,— отметил губернатор.

В конце мая в Крыму ограничили продажу бензина марок АИ-95 и АИ-92 — не более 20 л в одни руки раз в сутки. В Севастополе вводили продажу топлива по талонам. Поступающий на полуостров бензин распределяют между Крымом и Севастополем пропорционально численности населения. Глава Крыма Сергей Аксенов допускал, что на стабилизацию ситуации потребуется месяц.