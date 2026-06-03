Литературная премия «Большая книга» назвала финалистов

В короткий список XXI сезона Национальной литературной премии «Большая книга», которая вручается в двух основных номинациях — «Нон-фикшн» и «Художественная проза»,— попали 15 авторов, среди которых Роман Сенчин, Захар Прилепин, Михаил Елизаров, Лев Данилкин, Сергей Шаргунов и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В шорт-лист вошло пять произведений в номинации «Нон-фикшн» и десять — в номинации «Художественная проза».

Финалистами в номинации «Нон-фикшн» стали:

Сергей Беляков «2 брата: Валентин Катаев и Евгений Петров на корабле советской истории»

Лев Данилкин «Палаццо Мадамы»

Андрей Плахов «Тарковский и мы: мемуар коллективной памяти»

Роман Сенчин «Александр Тиняков: человек и персонаж»

Александр Снегирёв «По линии матери»

Финалисты в номинации «Художественная проза»:

Коля Андреев «Всклянь»

Вера Богданова «Царствие мне небесное»

Елена Долгопят «Черты лица»

Михаил Елизаров «Юдоль»

Алексей Колесников «Закрепщик»

Анна Лужбина «Крууга»

Сергей Носов «Колокольчики Достоевского: записки сумасшедшего литературоведа»

Захар Прилепин «Тума»

Маргарита Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра»

Сергей Шаргунов «Попович»

В XXI сезоне к уже известным дополнительным номинациям «Выбор читателей», «Выбор поколения», «За вклад в литературу» и «_Литблог» присоединится новая: «Большая книга: лидер продаж» от сети «Читай-город».

Всего в начале года на соискание премии было выдвинуто 465 работ, из них в длинный список попало 40 произведений. Победители станут известны в начале декабря.

Победитель в каждой из основных номинаций — «Художественная проза» и «Нон-фикшн» — получает по 3 млн руб.

Лауреатами прошлого сезона стали Эдуард Веркин («Художественная литература») и Зоя Богуславская («Нон-фикшн»).