Литературная премия «Большая книга» назвала финалистов
В короткий список XXI сезона Национальной литературной премии «Большая книга», которая вручается в двух основных номинациях — «Нон-фикшн» и «Художественная проза»,— попали 15 авторов, среди которых Роман Сенчин, Захар Прилепин, Михаил Елизаров, Лев Данилкин, Сергей Шаргунов и другие.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
В шорт-лист вошло пять произведений в номинации «Нон-фикшн» и десять — в номинации «Художественная проза».
Финалистами в номинации «Нон-фикшн» стали:
- Сергей Беляков «2 брата: Валентин Катаев и Евгений Петров на корабле советской истории»
- Лев Данилкин «Палаццо Мадамы»
- Андрей Плахов «Тарковский и мы: мемуар коллективной памяти»
- Роман Сенчин «Александр Тиняков: человек и персонаж»
- Александр Снегирёв «По линии матери»
Финалисты в номинации «Художественная проза»:
- Коля Андреев «Всклянь»
- Вера Богданова «Царствие мне небесное»
- Елена Долгопят «Черты лица»
- Михаил Елизаров «Юдоль»
- Алексей Колесников «Закрепщик»
- Анна Лужбина «Крууга»
- Сергей Носов «Колокольчики Достоевского: записки сумасшедшего литературоведа»
- Захар Прилепин «Тума»
- Маргарита Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра»
- Сергей Шаргунов «Попович»
В XXI сезоне к уже известным дополнительным номинациям «Выбор читателей», «Выбор поколения», «За вклад в литературу» и «_Литблог» присоединится новая: «Большая книга: лидер продаж» от сети «Читай-город».
Всего в начале года на соискание премии было выдвинуто 465 работ, из них в длинный список попало 40 произведений. Победители станут известны в начале декабря.
Победитель в каждой из основных номинаций — «Художественная проза» и «Нон-фикшн» — получает по 3 млн руб.
Лауреатами прошлого сезона стали Эдуард Веркин («Художественная литература») и Зоя Богуславская («Нон-фикшн»).