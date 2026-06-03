На Урале прокуратура попросила снизить срок для сбежавшего из СИЗО осужденного

Прокуратура Свердловской области подала апелляцию на приговор Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга по делу Ивана Корюкова и Александра Черепанова (признаны террористами и экстремистами), сообщил источник «Ъ-Урал». Как уточнил собеседник, ведомство требует снизить срок Ивану Корюкову на два месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга в начале мая назначил Ивану Корюкову и Александру Черепанову три года лишения свободы. С учетом прошлого приговора Центрального окружного военного суда (ЦОВС) за попытку поджога военкомата в 2024 году Александру Черепанову назначили восемь лет колонии строгого режима, Ивану Корюкову — семь с половиной лет колонии строгого режима. Первые четыре года они проведут в тюрьме.

Вскоре тот же суд вынес приговор работникам СИЗО, допустившим побег осужденных. Обвиняемыми по уголовному делу о халатности были бывший глава следственного изолятора Алексей Киселев, его заместитель Андрей Квон и экс-глава отделения дежурной части учреждения Андрей Зацепин. Суд назначил каждому из них штраф: от 80 до 90 тыс. руб.

Артем Путилов