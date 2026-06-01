СИЗО расплачивается за побег

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрел уголовное дело бывших сотрудников «Следственного изолятора №1» в центре уральской столицы, откуда в сентябре прошлого года сбежали двое осужденных. Обвиняемыми по уголовному делу о халатности выступили бывший глава следственного изолятора Алексей Киселев, его заместитель Андрей Квон и экс-глава отделения дежурной части учреждения Андрей Зацепин. Суд назначил каждому из них штраф: от 80 до 90 тыс. руб. Судебное разбирательство прошло за день в закрытом режиме. Фигуранты уголовного дела пошли на сделку со следствием. Адвокаты обвиняемых отказались от общения с прессой.

Алексей Киселев (слева) и Андрей Зацепин (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Киселев (слева) и Андрей Зацепин (справа)

1 июня перед Верх-Исетским райсудом Екатеринбурга предстали трое бывших сотрудников СИЗО-1 Екатеринбурга: бывший начальник ФКУ «Следственный изолятор №1» Алексей Киселев, его заместитель Андрей Квон и начальник отделения дежурной службы СИЗО Андрей Зацепин. Им предъявили обвинение в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) после того, как в сентябре прошлого года из следственного изолятора сбежали двое осужденных: Иван Корюков и Александр Черепанов (внесены в список террористов и экстремистов).

Уголовное дело экс-сотрудников ГУФСИН суд рассмотрел за день в особом порядке без проведения судебного следствия. Все они признали вину. Судебный процесс закрыли от прессы. Обвиняемых признали виновными и назначили штрафы: Андрею Зацепину — 90 тыс. руб., Андрею Квону и Алексею Киселеву — по 80 тыс. руб. каждому. «Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами»,— сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Подсудимые, по версии следствия, допустили побег из следственного изолятора двух заключенных, ранее осужденных за подготовку к теракту.

Из СИЗО они сбежали 1 сентября 2025 года: одного из них поймали через неделю, второго – через две. После их поимки началось рассмотрение уголовного дела о побеге и краже вещей из садового домика. Спустя несколько месяцев Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга назначил обоим сбежавшим три года лишения свободы. С учетом прошлого приговора Александру Черепанову назначили восемь лет колонии строгого режима, Ивану Корюкову — семь с половиной лет колонии строгого режима. Свою вину они признали.

Спустя десять дней после побега начальник СИЗО-1 Алексей Киселев подал в отставку, проработав чуть меньше года. Через восемь дней после этого решения врио главы назначили Андрея Квона, ранее занимавшего должность заместителя.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, по делу был допрошен ряд свидетелей, проанализирован значительный объем интересующей следствие должностной и иной документации.

Как рассказывали во время судебных заседаний беглых преступников другие сотрудники ГУФСИН, побег стал возможен из-за постоянной нехватки сотрудников. Вместо четырех сотрудников, которые должны были следить за ситуацией в следственном изоляторе, был лишь один. Свидетель Роман Памятных рассказал, что два из трех вибрационных датчиков, установленных на крыше СИЗО-1, не сработали во время побега. По словам свидетеля, по периметру следственного изолятора установлено от 30 до 50 видеокамер, однако на них Ивана Корюкова и Александра Черепанова не было видно из-за тумана в тот день.

Артем Путилов