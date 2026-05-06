Путь из тюрьмы и обратно

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга вынес приговор сбежавшим из СИЗО-1 Ивану Корюкову и Александру Черепанову (внесены в перечень террористов и экстремистов). Обоим назначили три года лишения свободы. С учетом прошлого приговора Центрального окружного военного суда (ЦОВС) за попытку поджога военкомата в 2024 году Александру Черепанову назначили восемь лет колонии строгого режима, Ивану Корюкову — семь с половиной лет колонии строгого режима. Первые четыре года они проведут в тюрьме. Из СИЗО они сбежали в сентябре 2025 года, одного из них поймали через неделю, второго – через две. За поиски силовики взыскали с осужденных около 270 тыс. руб. По всем эпизодам обвиняемые признали вину.



Как передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда, на вынесение приговора сбежавшим из СИЗО Ивану Корюкову и Александру Черепанову (внесены в перечень террористов и экстремистов) пришли друзья осужденных — у некоторых были запоминающиеся татуировки в виде паутины на локтях, журналисты и мама Ивана Корюкова – ей он посвятил свое последнее слово в стихотворной форме на прошлом заседании. Оглашение приговора заняло меньше трех минут. По эпизодам побега (ч. 2 ст. 313 УК РФ) и кражи, совершенной во время побега из садового домика (ч. 3 ст. 158 УК РФ), обоим назначили по три года лишения свободы.

По совокупности приговоров Александру Черепанову назначили восемь лет колонии строгого режима, Ивану Корюкову — семь с половиной лет колонии строгого режима. Первые четыре года они проведут в тюрьме.

Подсудимые сбежали из СИЗО-1 в центре Екатеринбурга 1 сентября 2025 года. В следственном изоляторе они оказались, так как ожидали решения по апелляции на свой приговор Центрального окружного военного суда за попытку поджога военкомата Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга за 40 тыс. руб. в интересах «Легиона Свободы России» (признан террористической организацией и запрещен в России). За это в октябре 2024 года Александру Черепанову назначили семь лет колонии, а Ивану Корюкову — девять лет и шесть месяцев по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ – «Приготовление к террористическому акту».

Как стало известно во время судебных заседаний, план побега придумал Александр Черепанов. Они находились с Иваном Корюковым в соседних камерах и часто общались. Черепанов обсуждал план побега со своим другом, но Корюков потом заявлял: сперва думал, что это шутка.

В день побега, открыв дверь с помощью электрода, Александр Черепанов подошел к камере Ивана Корюкова и сказал: «Если хочешь — пойдем со мной, если не хочешь, то не надо».

Рано утром 1 сентября, пройдя по коридорам, они вышли к помосту для проведения прогулок. Отодвинув найденным железным прутом дверь и профлист, они изменили угол обзора камеры, сдвинув объектив, чтобы их не было видно. Затем, спустившись с крыши СИЗО-1 по одеялам, они сбежали.

Покинув следственный изолятор, они скрывались в одном из коллективных садов под Екатеринбургом. Там они залезли в один из дачных домов, вскрыв окно. Найдя одежду, они переоделись, поели и все убрали за собой. Из дома они похитили футболки, куртки, штаны, очки и колонку. Общая сумма похищенного составила более 7 тыс. руб. На судебных заседаниях они извинились перед хозяином дома.

Во время побега питались они в основном ягодами и грибами. Их удалось поймать поочередно в течение двух недель — спустя неделю Черепанова, 15 сентября — Корюкова. Сообщалось, что сопротивления они не оказали, хоть и на фото поимки Александра Черепанова была видна кровь на его лице.

После продолжительных поисков силовики подали совместные иски с колониями в отношении беглецов. Суд установил, что для розыска беглецов использовался служебный транспорт, что повлекло затраты на горюче-смазочные материалы. Сотрудникам пришлось искать их ночью и в выходные — за работу сверх нормы были произведены выплаты, а также командировочные расходы. В итоге суд постановил взыскать с Ивана Корюкова около 200 тыс. руб., с Александра Черепанова — около 70 тыс. руб.

В ходе допросов свидетелей сотрудники ГУФСИН рассказали о нехватке кадров, из-за чего штат был заметно ужат, заявлялось, что одному сотруднику физически невозможно осмотреть столько камер, сколько требуется по регламенту. Позже стало известно, что в отношении начальника ФКУ «Следственный изолятор №1» ГУ ФСИН по Свердловской области Алексея Кисилева, его заместителя Андрея Квона и начальника отделения дежурной службы ФКУ «СИЗО№1» Андрея Зацепина возбуждено уголовное дело, органами предварительного расследования они обвиняются в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).уголовное дело руководства СИЗО также передано в суд.

Во время своего последнего слова, Иван Корюков, в основном, молчавший все время разбирательства прочитал стихотворение собственного сочинения, где размышлял о приговоре и тюремной жизни, смирившись со своей участью.

«Это всего лишь цифра на бумажке. Я люблю тебя, храни тебя бог»,— сказал он матери после заседания.

Артем Путилов