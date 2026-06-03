Сальдо рассказал о завершении опознания жертв атаки в Хорлах в новогоднюю ночь

Опознание тел погибших при теракте вооруженных сил Украины (ВСУ) в Хорлах в новогоднюю ночь завершено. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Эта работа (опознание.—"Ъ") была проведена сразу же после этого очень тяжелого для человеческого восприятия случая. Она завершена, и помощь всем тем, кто в ней нуждался, оказана»,— уточнил господин Сальдо в интервью «РИА Новости».

В ночь на 1 января БПЛА ударили по кафе и гостинице в Хорлах в Херсонской области. Погибли 28 человек. СКР возбудил дело о теракте. Россия потребовала от ООН осудить атаку ВСУ.

Подробности — в материале «Ъ».