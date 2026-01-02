Умерла одна из пострадавших при атаке ВСУ на Херсонскую область

В реанимации больницы в Джанкое умерла женщина, госпитализированная после атаки ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах. Власти продолжают устанавливать личности других погибших, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В больницах в Крыму находятся 14 пострадавших. Из них двое (взрослый и ребенок) — в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести. «К сожалению, спасти женщину, ранее госпитализированную в ГБУЗ РК "Джанкойская центральная районная больница", не удалось»,— сказано в пресс-релизе крымского Минздрава.

Господин Сальдо рассказал, что следователям удалось установить личности 13 погибших. Сейчас эксперты продолжают идентификацию тел.

Вчера губернатор Херсонской области сообщил, что в новогоднюю ночь БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря. Жертвами атаки стали 27 человек. СКР возбудил дело о теракте. Пострадавшим и семьям погибших выплатят компенсации.

