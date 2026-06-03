Выпускник из КБР через суд добился восстановления аннулированных баллов ЕГЭ

Школьник из Кабардино-Балкарии через суд обязал экзаменационную комиссию утвердить его результат ЕГЭ по физике, аннулированный после изучения видеозаписи, на которой якобы был замечен лист бумаги неустановленного образца, пишет РАПСИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В Кабардино-Балкарской Республике завершилась юридическая тяжба между выпускником средней школы и региональной государственной экзаменационной комиссией. Как следует из судебных материалов, оказавшихся в распоряжении журналистов, старшеклассник сумел опротестовать решение ГЭК, которая отозвала его баллы за тестирование по физике.

Инцидент произошел после того, как экзамен прошел в штатном режиме — учащийся не покидал аудиторию досрочно и не получал замечаний от организаторов. Однако спустя некоторое время комиссия пересмотрела запись с видеокамер и пришла к выводу, что у молодого человека находился неучтенный бумажный носитель. На этом основании результаты тестирования были признаны недействительными.

Сам выпускник категорически отрицал нарушение регламента: по его словам, в руках у него был стандартный черновик, а не заранее заготовленная шпаргалка. Впоследствии районный суд, изучив тот же видеоряд, не обнаружил бесспорных доказательств использования шпаргалки. Более того, правоохранители отказались возбуждать административное дело по статье об умышленном искажении итогов экзаменов, указав на отсутствие состава правонарушения.

Верховный суд Кабардино-Балкарии встал на сторону истца, признав решение об аннулировании баллов противоречащим закону. Служители Фемиды постановили, что результаты тестирования должны быть подтверждены и внесены в официальную базу данных.

Министерство просвещения республики предприняло попытку обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях. Тем не менее, апелляционная и кассационная коллегии оставили первоначальный вердикт без изменений, чем окончательно закрепили право учащегося на полученные баллы.

Станислав Маслаков