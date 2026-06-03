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Жога: на Урале посевная кампания вышла на завершающую стадию

Посевная кампания в Уральском федеральном округе (УрФО) подходит к финалу, при этом аграрии опережают показатели прошлого года, сообщил в своем Telegram-канале уральский полпред Артем Жога.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Засеяно около 80% площадей под зерновые культуры и картофель. Овощи открытого грунта заняли 70% необходимых площадей. Планы по масличным культурам перевыполнены: подсолнечник засеян на 30%, рапс — на 65% больше запланированного.

«С таким заделом у регионов Уральского федерального округа большие шансы на хороший урожай. Главное — не сбавлять обороты. Держим ситуацию на постоянном контроле»,— сказал Артем Жога.

К 22 мая в Тюменской области в рамках посевной кампании засеяли 53% планируемых площадей — в общей сумме почти 400 тыс. га. В Свердловской области будет засеяно около 760 тыс. га территорий.

Ирина Пичурина

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