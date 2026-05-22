Более 50% посевных площадей засеяли в Тюменской области

В Тюменской области в рамках посевной кампании засеяли 53% планируемых площадей — в общей сумме почти 400 тыс. га, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Моор.

Больше всего площадей засеяли хозяйства Викуловского, Юргинского и Заводоуковского муниципальных округов. «Погода позволяет сохранять высокие темпы работ, причем пока они ведутся с опережением прошлогодних показателей. Желаю аграриям успехов в труде и достойных урожаев!»,— отметил губернатор.

Напомним, посевная кампания на территории Тюменской области стартовала в конце апреля, ее начали с овса. Первым в нее включился Ялуторовский муниципальный округ. Так, аграрии хозяйства «Дружба-Нива» к концу прошлого месяца засеяли порядка 320 га зерновыми и зернобобовыми. По данным господина Моора, хозяйства полностью обеспечены горюче-смазочными материалами.

В 2025 году тюменские аграрии добились наибольшей за всю историю региона урожайности зерновых и зернобобовых культур, картофеля, овощей и полностью обеспечили потребность 1,6 млн жителей области в хлебе и картофеле. На рекордную урожайность в Тюменской области повлияли благоприятная погода и тщательная подготовка в течение нескольких лет. Продукция тюменского агропромышленного комплекса поставляется в 21 государство.

Ирина Пичурина