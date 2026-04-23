В Свердловской области будет засеяно около 760 тыс. га территорий

Аграрии Свердловской области завершили подготовку к посевной кампании, которая охватит около 760 тыс. га территорий, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Денис Паслер. Потребность в посевном материале закрыта полностью, при этом доля сортов отечественной, в том числе свердловской селекции выросла.

Структура посевных площадей традиционно включает почти половину под кормовые культуры, 41,5% отведено под зерновые и зернобобовые, 7,8% — под масличные, 4,3% — под картофель и 0,6% — под овощи открытого грунта. При этом по итогам 2025 года регион занял первое место в Уральском федеральном округе (УрФО) и шестое в России по производству картофеля.

К началу работ в первой декаде мая будет готова вся необходимая техника. В регионе эксплуатируется 4719 тракторов, 875 культиваторов и 1245 сеялок. В текущем году парк пополнится 120 тракторами, 30 зерноуборочными и 12 кормоуборочными комбайнами, а также другой техникой.

План по закупке минеральных удобрений выполнен на 81,7%, продолжается формирование топливных запасов для проведения посевных работ. На поддержку агропромышленного комплекса в 2026 году из регионального бюджета выделено почти 5 млрд руб.

Ирина Пичурина