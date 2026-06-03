Лукашенко готов поддержать Кубу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил бывшего президента Кубы Рауля Кастро с 95-летием. Господин Лукашенко заверил, что Куба «всегда может рассчитывать на поддержку» Белоруссии.

Белорусский президент убежден, что сотрудничество двух стран сохранит высокую динамику «во всех сферах взаимного интереса» и будет работать на пользу обоих народов. По его словам, Белоруссию и Кубу связывают теплые, открытые и по-настоящему братские отношения, и это он назвал заслугой господина Кастро.

«Ваши богатый опыт государственного деятеля, личный вклад в развитие независимой и непоколебимой Республики Куба трудно переоценить»,— следует из поздравления, текст которого опубликовала пресс-служба Александра Лукашенко.

20 мая США выдвинули в адрес Рауля Кастро и пяти кубинских военнослужащих обвинения по делу о сбитых в 1996 году гражданских самолетах правозащитной организации «Братья во имя спасения», когда погибли четыре человека. Американские власти пообещали добиться экстрадиции господина Кастро. Кроме того, по данным Politico, США наращивают военную группировку для возможного вторжения на Кубу.

Подробности — в материале «Ъ» «Кубу поведут по пути Венесуэлы».