Генпрокурор США пообещал добиться экстрадиции Рауля Кастро

Власти США сделают все возможное, чтобы добиться экстрадиции бывшего президента Кубы Рауля Кастро. Об этом заявил и. о. генпрокурора США Тодд Бланш.

И. о. генпрокурора США Тодд Бланш

«Нам нужно, чтобы Кастро был здесь (в США.— "Ъ") и предстал перед судом… Мы сделаем все возможное, чтобы доставить его сюда»,— отметил господин Бланш в интервью каналу Fox News.

20 мая США выдвинули в адрес 94-летнего Рауля Кастро и пяти кубинских военных обвинения по делу о сбитых в 1996 году гражданских самолетах правозащитной организации «Братья во имя спасения», когда погибли четыре человека. По данным Politico, США наращивают военную группировку для возможного вторжения на Кубу.

