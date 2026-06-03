В Эстонии объявляли воздушную тревогу

Жители нескольких регионов Эстонии получили оповещение об угрозе в воздушном пространстве. Такую рассылку утром 3 июня запускали Вооруженные силы Эстонии, передает ERR.

Как пишет издание, около 4 часов утра по местному времени (совпадает с московским) оповещения о воздушной угрозе получили жители Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа. Людей призвали перейти в укрытие в случае появления дронов.

Через час оповещение о потенциальной воздушной угрозе разослали в Тартуском, Йыгеваском, Вильяндиском, Валгаском, Пылваском и Выруском уездах. Жители Выруского региона рассказали ERR, что слышали звуки, похожие на те, что издают дроны. В 6 утра военные сообщили о снятии угрозы.

В ночь на 3 июня российские регионы подверглись очередной атаке БПЛА. Массированная атака велась на Санкт-Петербург и Ленобласть, аэропорты Пскова и Калининграда приостанавливали работу.

Страны Балтии, включая Эстонию, регулярно сообщают о попадании беспилотников в свое воздушное пространство. В конце мая Эстония начала устанавливать на границе с Россией устройства для обнаружения и отслеживания беспилотников. Ранее власти страны закрыли воздушное пространство вблизи границы из-за активности БПЛА.