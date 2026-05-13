Эстония ограничила полеты у границы с Россией из-за БПЛА

Авиационные власти Эстонии решили закрыть для полетов участок воздушного пространства у границы с Россией, а также в районе побережья Финского залива «из-за активности беспилотных летательных аппаратов». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Запрет на полеты в указанных участках введен на два дня — 13 и 14 мая. По словам собеседника агентства, он действует в период с 06:00 до 22:00 по всемирному времени (с 09:00 мск до 01:00 мск). Ограничения применяются при высоте воздушного судна «до 500 с небольшим метров от уровня земли», уточнил источник.

По той же причине ограничены полеты на высоте до 1 км в районе границы с Россией. Меры действуют с 07:00 до 22:00 по всемирному времени (с 10:00 мск до 01:00 мск).

Страны Прибалтики регулярно сообщают о попадании беспилотников в их воздушное пространство из-за территориальной близости к зоне российско-украинского конфликта. 10 мая из-за инцидента с беспилотниками ВСУ в небе над Латвией ушел в отставку министр обороны страны Андрис Спрудс. Тогда попавшие в воздушное пространство Латвии БПЛА повредили нефтебазу.