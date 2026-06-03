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Аэропорты Петербурга, Пскова и Калининграда возобновили работу после атаки БПЛА

За время ночной атаки БПЛА на Ленинградскую область над регионом сбили 59 дронов. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

По состоянию на 8:20 мск для Ленобласти был дан отбой беспилотной опасности. Губернатор уточнил, что в Лужском районе при падении обломков БПЛА были повреждены четыре частных дома. Никто не пострадал. По предварительным данным, в других районах области пострадавших и разрушений нет.

Аэропорт Пулково возобновил обслуживание самолетов. Там за ночь были задержаны несколько десятков рейсов. Также снова работает аэропорт Пскова. В Росавиации сообщили, что ограничения на маршрутах воздушного движения для полетов в и из Калининграда сняты.

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