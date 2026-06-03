Мэрия Пятигорска решила экстренно спустить Провал

Власти Пятигорска провели экстренный контролируемый сброс воды из подземного озера Провал, которое переполнилось из-за затяжных дождей с начала мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Глава города Дмитрий Ворошилов сообщил в телеграм-канале, что излишки воды сбрасывались вечером 2 июня через площадь перед входом в тоннель к озеру для предотвращения подтопления прилегающих территорий и повреждения инфраструктуры.

Причиной критического подъема уровня воды стали интенсивные осадки, местами сопровождавшиеся градом и шквалистым ветром. Уровень воды в некоторых реках Ставропольского края достиг опасных и критических отметок, что потребовало введения режима повышенной готовности на территории региона.

Озеро Провал представляет собой карстово-тектонический колодец глубиной 41 метр и диаметром около 15 метров. Его питают подземные термальные воды с температурой до 40 градусов и сероводородным составом, обладающим лечебными свойствами.

Специалисты коммунальных служб подняли специальный шибер-затвор для снижения нагрузки на водоем. Планируемый сброс через площадь — редкая процедура, которая проводится не каждый год. Местные жители и туристы собрались на площади, чтобы пройти босиком по лечебной воде, руководствуясь старинным поверьем о пользе для здоровья.

Проблемы с озером стали одним из последствий непогоды, охватившей весь Северный Кавказ. В соседнем Минераловодском округе вода зашла в 36 домовладений, было повреждено более 60 крыш, где ввели режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил всем аварийным службам работать в круглосуточном режиме.

Ранее, в апреле 2026 года, после обильных весенних осадков глава Ворошилов уже опровергал слухи о проваливании озера, пояснив, что происходит естественный перелив из-за подъема подпочвенных вод.

История озера насчитывает почти 250 лет: академик Иоганн-Антон Гильденштедт впервые исследовал пещеру в 1773 году, а в 1858 году московский меценат П.А. Лазарик финансировал строительство 47-метрового тоннеля для доступа к озеру. Сегодня Провал остается одной из самых популярных достопримечательностей Кавказских Минеральных Вод, привлекая тысячи туристов ежегодно.

Станислав Маслаков