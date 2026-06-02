В Академическом районе Екатеринбурга более 5 тысяч детей не берут в детские сады

В Академическом районе не удовлетворили свыше 5 тыс. заявлений родителей на прием детей в детские сады, заявил первый вице-спикер гордумы Екатеринбурга Михаил Матвеев («Единая Россия») на совместном заседании комиссий гордумы по МСУ и городскому хозяйству. Он возмутился, что при давней загрузки учреждений на территории за три года не построили «ни одного детского садика». «И эти проблемы копятся, и они взорвутся, когда на улицу выйдут 5 тыс. мамочек с детьми»,— предостерег депутатов господин Матвеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По словам единоросса, в Академическом районе работают 18 застройщиков, которые обещают строительство детских садов и школ. «Построили дом, продали и ушли. Так делают все, кроме "РСГ-Академическое", который строит и живет рядом с жителями. Все остальные построили, продали и ушли»,— пожаловался Михаил Матвеев.

В конце выступления первый вице-спикер призвал администрацию Екатеринбурга предусмотреть средства на решение проблемы в бюджете города на 2027 год.

Ранее, в апреле, господин Матвеев сообщил, что власти планировали открыть четыре детских сада в Академическом районе в 2026, 2027 и 2028 годах. «Сейчас не строят ни один. И по ним пока не видно перспектив. Весь вопрос — наличие бюджетных средств, практически все программы на федеральном уровне приостановлены»,— пояснил тогда он.

Академический район официально стал восьмым районом Екатеринбурга в 2021 году, в его состав входят микрорайоны «малый» Академический, Широкая речка, Краснолесье и Уральский научный центр (УНЦ).

Сегодня в Академическом районе работают девять школ, 16 детских садов (все муниципальные) и 42 частных детских сада. По данным властей, население территории составляет около 170 тыс. человек, коэффициент рождаемости на ней является «самым высоким в Екатеринбурге». К 2035 году показатель по количеству жителей планируется довести до 300 тыс.

Василий Алексеев