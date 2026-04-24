Депутаты гордумы обсудили развитие социальной инфраструктуры Академического

В Академическом районе прошло выездное заседание депутатской группы «Поддержка новых территорий комплексного развития» думы Екатеринбурга. На ней обсудили реализацию проектов инфраструктуры района — школ, детсадов и других социальных объектов за счет муниципальных и федеральных средств.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Депутаты ознакомились с ходом строительства новой школы. Как рассказал директор департамента строительства администрации Екатеринбурга Алексей Корюков, ее общая площадь – 30 тыс. кв. м. На строительство уже выделено 150 млн руб из бюджета города. Подрядчик планирует сдать объект до конца 2027 года, а не в 2029 году, как указано в проекте. Для этого власти намерены привлечь дополнительно 600 млн руб из федерального бюджета.

Алексей Корюков отметил, что за последние годы на территории Академического было построено 35 объектов улично-дорожной сети, 16 детских садов и 9 школ.

Первый заместитель председателя Екатеринбургской городской думы, председатель депутатской группы Михаил Матвеев отметил нехватку мест в образовательных учреждениях Академического района. Школы заполнены на 230%, а около 4 тыс. заявлений от родителей на зачисление их детей в дошкольные учреждения остаются не удовлетворены.

Муниципальные власти, по его словам, имеют ряд сложностей при заключении контрактов, которые должны подкрепляться финансированием.

«В 2026, 2027 и 2028 годах в Академическом должны появиться четыре садика. Сейчас не строят ни один. И по ним пока не видно перспектив. Весь вопрос — наличие бюджетных средств, практически все программы на федеральном уровне приостановлены», — добавил Матвеев.

Он также акцентировал внимание на важности диалога между властями, надзорными органами и бизнесом ради улучшения ситуации.

«Необходимо искать новые подходы и пути решения. Возможно, крупным городам, где идет активное жилищное строительство, просто необходим легальный инструмент участия, в том числе застройщиков, в развитии социальной инфраструктуры. И этот инструмент должен быть определен федеральным законодателем и закреплен на государственном уровне», – отметил Михаил Матвеев.

Участники встречи обратили внимание, что в Академическом также наблюдается высокий спрос на услуги дополнительного образования. Депутаты договорились направить обращение в Министерство образования Свердловской области с просьбой рассмотреть возможность финансирования строительства Дворца детского творчества. Проект социального объекта уже разработан и ждет реализации.

Алексей Буров