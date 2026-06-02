Смирнягин: реальное число жителей Академического превышает признанное на 40 тыс.

Количество жителей Академического района Екатеринбурга увеличилось со 125,2 тыс. в начале 2025 года до 128,6 тыс. в 2026-м по данным управления Федеральной службы государственной статистики, тогда как реальная численность составляет около 170 тыс. человек, заявил глава районной администрации Николай Смирнягин на совместном заседании комиссий гордумы по МСУ и городскому хозяйству. «Коэффициент рождаемости самый высокий в Екатеринбурге — 11,4 промилле, коэффициент смертности один из самых низких в городе — 3,9. К нам приезжают и проживают молодое население»,— добавил чиновник.

По словам господина Смирнягина, оборот организаций на территории района вырос с 39,9 млрд руб. в 2024-м до 46,5 млрд. руб. в 2025-м, размере средней заработной платы — с 99,6 тыс. до 115,9 тыс. руб., финансовый результат крупных и средних предприятий — с 5 млрд до 5,5 млрд руб. Он признал, что показатель по вводу жилья снизился с 354,7 тыс. кв. м до 172,1 тыс. кв. м, однако заверил, что по итогам 2026-го в районе введут 380 тыс. кв. м. «Мы немного отстали от плана 2025 года, он был 300 тыс. кв. м, объективные обстоятельства наложились, и основной ввод был перенесен на первый-второй квартал 2026 года, поэтому это отставание компенсируем»,— пообещал глава.

Академический район официально стал восьмым районом Екатеринбурга в 2021 году, в его состав входят микрорайоны «малый» Академический, Широкая речка, Краснолесье и Уральский научный центр (УНЦ). По данным администрации, население района планируется увеличить до 300 тыс. жителей к 2035 году.

О превышении реального числа жителей на территории по сравнению с официальными данными ранее заявил и глава Железнодорожного района Екатеринбурга Виталий Першин. Чиновник тогда пояснил, что несмотря снижение показателя с 172,8 тыс. человек до 162,9 тыс. в 2022-2023 годах, реальная количество проживающих на территории составляет 238 тыс. Господин Першин тогда добавил, что 40 тыс. из них являются мигрантами.

Василий Алексеев