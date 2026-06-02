В Музыкальном микрорайоне Краснодара снесли четырехэтажный самострой

В Краснодаре завершен снос самовольной постройки, расположенной на улице имени Пирогова, 12. Об этом сообщили в городском управлении муниципального контроля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление муниципального контроля Краснодара Фото: Управление муниципального контроля Краснодара

По данным ведомства, на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, без получения необходимых разрешений был возведен четырехэтажный объект общей площадью 1,013 тыс. кв. м, включая подземный этаж.

Решением Прикубанского районного суда Краснодара от 20 ноября 2023 года строение признано самовольной постройкой и подлежащим сносу. После вступления судебного акта в законную силу объект был демонтирован.

Работы по сносу организовали отдел службы судебных приставов по Прикубанскому округу совместно с администрацией города. За длительное неисполнение решения суда с владельца объекта взыскивалась неустойка в размере 500 руб. за каждый день просрочки с момента вступления решения в силу до фактического исполнения.

В администрации напомнили, что самовольное строительство влечет не только обязанность по сносу незаконно возведенных объектов, но и применение финансовых санкций.

Вячеслав Рыжков