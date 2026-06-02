К «Мао» пришли следователи

Следственное управление СКР по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по факту массового отравления посетителей кафе «Мао любит Бао» в Пятигорске. Число пострадавших достигло 70 человек, 59 из них госпитализированы. У пациентов диагностировали сальмонеллез, для их приема в городской больнице развернули дополнительные койки. Работа заведения приостановлена, помещения опечатаны, Роспотребнадзор исследует пробы продукции. Юристы считают, что материалы уголовного дела могут усилить позиции пострадавших в гражданских исках о компенсации вреда здоровью, морального вреда и расходов на лечение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

Следственное управление СКР по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по факту массового отравления людей предположительно продукцией кафе «Мао любит Бао» в Пятигорске. Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследование взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Ставропольского края, по состоянию на 2 июня число пострадавших от отравления в кафе паназиатской кухни достигло 70 человек. Первые жалобы на плохое самочувствие от посетителей заведения и клиентов, заказывавших блюда навынос, начали поступать 31 мая. В последующие дни число заболевших продолжало расти. По данным краевого минздрава, 59 человек сегодня проходят лечение в стационаре, еще 11 получают медицинскую помощь амбулаторно.

Большинство отравившихся были доставлены в городскую клиническую больницу № 2 Пятигорска, где врачи диагностировали у них сальмонеллез. Для приема пациентов в медучреждении развернули дополнительный коечный фонд. Как рассказала «Ъ-Кавказ» врач-инфекционист Лариса Ткаченко, сальмонеллез относится к наиболее распространенным бактериальным кишечным инфекциям и сопровождается высокой температурой, интоксикацией, рвотой и диареей.

«Лечение пациентов с сальмонеллезом в условиях стационара направлено прежде всего на борьбу с обезвоживанием и интоксикацией. Больным проводится инфузионная терапия для восполнения потери жидкости и восстановления водно-электролитного баланса, а также назначается симптоматическое лечение»,— пояснила госпожа Ткаченко.

По словам врача, особого внимания требуют пациенты из групп риска, в том числе беременные женщины. В таких случаях медикам необходимо учитывать не только тяжесть течения инфекции, но и безопасность препаратов для плода. При своевременно начатой терапии состояние пациентов обычно стабилизируется в течение нескольких дней, однако восстановление после тяжелых форм заболевания может занять несколько недель.

После инцидента сотрудники Роспотребнадзора приостановили работу заведения, а помещения кафе опечатали. По словам самих пострадавших, среди посетителей, отдыхавших в кафе компаниями, симптомы отравления появились преимущественно у тех, кто заказывал блюда из курицы. Именно этот продукт они считают наиболее вероятным источником заражения. Официального подтверждения этой версии пока нет. Специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы продукции и направили их на лабораторное исследование.

По данным сайта заведения, кафе работает под управлением индивидуального предпринимателя Элены Минасян. На сервисе «Яндекс Карты» у заведения более 1,6 тыс. отзывов и максимальная оценка. При этом в комментариях встречались жалобы на санитарное состояние помещений. Некоторые посетители сообщали о насекомых в заведении, другие рассказывали о якобы недостаточно чистой посуде.

«Каждый из отравившихся вправе предъявить к заведению комплекс требований, включая возврат стоимости услуг общественного питания, компенсацию морального вреда, возмещение расходов на лечение, утраченного заработка и иных документально подтвержденных убытков»,— прокомментировал «Ъ-Кавказ» директор юридической компании «А.Лигал» Юрий Александров.

По словам юриста, ответственность владельца заведения за вред здоровью посетителей в подобных случаях наступает независимо от наличия его вины. Помимо возврата стоимости заказа и компенсации морального вреда, пострадавшие могут взыскать расходы на лечение, транспорт, лекарства, проведение экспертиз, а также компенсировать недополученный доход за время нетрудоспособности.

Ключевым вопросом в суде, по мнению господина Александрова, станет подтверждение связи между посещением кафе и заболеванием. В качестве доказательств могут использоваться медицинские документы, результаты лабораторных исследований, материалы проверок Роспотребнадзора и свидетельские показания. По мнению эксперта, расследование уголовного дела способно заметно усилить позиции истцов, поскольку собранные следствием материалы впоследствии могут использоваться в гражданском процессе.

Роман Лаврухин