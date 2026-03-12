Росавиация ограничила сертификат Azur Air до июня после выявленных нарушений

Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании Azur Air до 8 июня. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Соответствующий приказ подписал руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

Решение приняли после проверки перевозчика, организованной с 19 февраля по 5 марта. Особое внимание уделяли состоянию парка воздушных судов, соблюдению обязательных требований при подготовке и выполнении полетов, выполнению требований по техническому обслуживанию самолетов, соблюдению прав пассажиров.

В Azur Air сообщили, что в ближайшее время представят план мероприятий для исправления всех нарушений. «Введенные ограничения не повлияют на выполнение программы полетов. Все обязательства перед пассажирами выполняются в полном объеме. Авиакомпания продолжает подготовку к сезону "Лето-2026"»,— сообщили «Ъ» в авиакомпании.

«Неудовлетворительные показатели регулярности» полетов в начале 2026 года в Azur Air объяснили «чередой не связанных между собой авиационных событий». Компания отметила, что в каждом случае приоритетом экипажей была полная безопасность пассажиров.

Росавиация порекомендовала Azur Air в короткие сроки повысить уровень безопасности полетов, провести внутренний аудит подразделений по поддержанию летной годности и техническому обслуживанию авиатехники и сократить программу рейсов.