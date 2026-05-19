Росавиация обсудит с Azur Air снятие ограничений сертификата

Росавиация готова обсуждать с руководством Azur Air снятие ограничений сертификата эксплуатанта авиакомпании. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров. По его словам, перевозчик устранил основные замечания регуляторов, которые привели к ограничению сертификата.

«Планируем провести новую встречу с руководством перевозчика на площадке агентства», — сказал господин Ядров на форуме ЦИПР-2026 (цитата по «Интерфаксу»).

В марте Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта авиакомпании после проверки Ространснадзора. «Ведомости» писали, что основной причиной стали нарушения в техобслуживании самолетов, в том числе отказы двигателей. В Росавиации предупреждали, что если перевозчик не устранит нарушения до указанного срока — 8 июня — сертификат эксплуатанта будет аннулирован.

Компания сократила программу рейсов и вывела из расписания несколько самолетов. Как писал «Ъ», из-за угрозы аннулирования сертификата в Azur Air обсуждали смену генерального директора.