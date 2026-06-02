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Председателем Ставропольского краевого суда назначен Сергей Барабанов

На должность председателя Ставропольского краевого суда назначен Сергей Барабанов. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своих социальных сетях.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Официальное представление нового руководителя суда состоялось 2 июня. Сергей Барабанов почти 30 лет работает в судебной системе. Свою карьеру он начал в качестве юриста, затем занимал должности судьи районного суда Хабаровска, судьи Хабаровского краевого суда и заместителя председателя Хабаровского краевого суда.

С 2021 года господин Барабанов возглавлял Сахалинский областной суд. На должность председателя Ставропольского краевого суда он назначен указом президента России.

«Уверен, что богатый профессиональный опыт, глубокое знание закона и высокий уровень ответственности помогут Сергею Геннадьевичу успешно решать задачи по обеспечению справедливого и эффективного правосудия в нашем крае»,— отметил губернатор Владимир Владимиров.

Ставропольский краевой суд является высшей судебной инстанцией региона по гражданским, административным и уголовным делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции.

Валерий Климов

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