Жителям Ставрополья пересчитали более 4 млн рублей взносов на капремонт

Жителям Ставропольского края произвели перерасчет платы за капитальный ремонт на сумму свыше 4 млн руб. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Нарушения были выявлены в ходе проверки исполнения жилищного законодательства. По данным надзорного ведомства, некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» необоснованно начисляла жителям края задолженность по взносам на капитальный ремонт.

По итогам проверки прокуратура внесла представление руководителю регионального оператора.

После вмешательства надзорного ведомства краевой фонд капремонта выполнил перерасчет начислений более чем для 15 тыс. абонентов, проживающих в 51 многоквартирном доме.

Общая сумма перерасчета превысила 4 млн руб. В прокуратуре сообщили, что устранение выявленных нарушений находится на контроле ведомства.

Валерий Климов