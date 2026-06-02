Долги по зарплатам в Ставропольском крае увеличились более чем вдвое

Крупные предприятия Ставропольского края увеличили долги перед сотрудниками до 9,4 млн руб. в апреле 2026 года, что превышает прошлогодний показатель в 2,1 раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно аналитическим материалам Росстата, компании региона, не входящие в категорию малого бизнеса, аккумулировали значительную задолженность перед своими сотрудниками. Основной причиной образования долгов стал дефицит собственных финансовых ресурсов организаций, отмечается в исследовании федерального ведомства статистики.

Анализ ситуации в соседних субъектах показывает неравномерную картину по региону. В Кабардино-Балкарии объем невыплаченных зарплат достиг 7,9 млн руб., продемонстрировав рост на 42,1% за годовой период. Карачаево-Черкесская Республика зафиксировала существенно меньшую сумму — около 300 тыс. руб., при этом показатель сократился на 20% по сравнению с предыдущим годом.

Примечательно, что в четырех северокавказских республиках — Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии-Алании и Чечне — статистическое ведомство не выявило задолженностей работодателей перед персоналом.

В масштабах Северо-Кавказского федерального округа суммарные долги по заработной плате составили 17,6 млн руб., увеличившись на 16,6% в сопоставимом периоде. При этом на долю Ставропольского края пришлось свыше половины от общего объема задолженности в округе.

Общероссийская статистика демонстрирует более благоприятную динамику: совокупная задолженность по заработной плате в субъектах Российской Федерации составила 2,87 млрд руб. в апреле 2024 года, снизившись на 1,2% относительно аналогичного периода предыдущего года. Две трети от указанной суммы (2 млрд руб.) образовались вследствие нехватки собственных средств у предприятий.

По данным Росстата, доля сотрудников с невыплаченной заработной платой на конец апреля не превысила 1% от общего числа работающих. Лидирующие позиции по объему задолженностей в стране заняли сферы энергоснабжения (42,3%), строительный сектор (22,5%) и обрабатывающие производства (20,4%).

Станислав Маслаков