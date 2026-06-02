В Невинномысске на торги выставили коммерческое здание за 88,8 млн рублей

Двухэтажное коммерческое здание,являющееся имуществом обанкротившегося ООО «Автобан», выставлено на аукцион в Невинномыске. Информация опубликована на сайте «Торги России».

Начальная стоимость лота составляет 88,8 млн руб. Шаг аукциона — 888 тыс. руб. Здание имеет площадь в 1099,1 кв.м. и находится ул. Фрунзе, 11А.

Заявки на участие в торгах принимаются до 24 июня.

По данным kartoteka.ru, ООО «Автобан» было учреждено в Невинномысске 2001 году и специализировалось на строительстве автодорог и автомагистралей. Генеральным директором является Валерий Панин, а бенефициаром — Лева Давоян. По итогам 2025 года выручка космпании составила 148,9 млн руб., а чистая прибыль — 30 млн руб.

Наталья Шинкарева