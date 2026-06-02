Минздрав: более 46 тыс. женщин в России отказались от аборта в 2025 году

По итогам 2025 года в России более 46 тыс. женщин отговорили от проведения аборта, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, это произошло благодаря доабортному консультированию.

Для оценки репродуктивного здоровья в прошлом году диспансеризацию прошли более 7,2 млн мужчин и 8,9 млн женщин в возрасте 18–49 лет. «Благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям родилось более 32 тысяч маленьких граждан нашей страны»,— сказал министр на международном конгрессе (цитата по ТАСС).

С 2025 года частные клиники в российских регионах начали отказываться от проведения абортов. В частности, в марте от этой услуги отказались все частные клиники Свердловской области. В Совете федерации уверяли, что до полного запрета на аборты в России не дойдет.

