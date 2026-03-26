Все частные клиники Свердловской области отказались от абортов

В Свердловской области все частные клиники исключили из перечня услуг процедуру искусственного прерывания беременности. Медицинские организации сделали это по собственной инициативе, утверждают в областном Минздраве.

«Такую медицинскую услугу теперь оказывают только в государственных медицинских учреждениях в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС)»,— уточнили порталу 66.ru в ведомстве.

Первая частная клиника в Екатеринбурге, «Шанс», отказалась от абортов в декабре 2025 года. Ее главврач Александр Беляев объяснил это в том числе «морально-этическими соображениями». По его словам, инициатором была министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова. В регионе также запустят проект, в рамках которого врачей-гинекологов научат отговаривать женщин от абортов.

По состоянию на декабрь 2025 года 800 частных клиник России отказались от проведения абортов. Глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что в 2024 году почти 40 тыс. россиянок передумали делать аборт после специальных консультаций с врачами, которые являются обязательными в такой ситуации. В марте Минздрав обновил рекомендации по диспансеризации репродуктивного здоровья: теперь, если женщина не хочет детей, ей предложат консультацию психолога.

Подробности — в материале «Ъ» «Беременности добавят настроения».