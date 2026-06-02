Вучич подтвердил отказ баллотироваться на новый президентский срок
Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что не планирует баллотироваться на новый срок после того, как закончится срок его полномочий. Его нынешний президентский срок истечет в 2027 году.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
На вопрос Bloomberg о том, хотел бы он снова занять должность премьер-министра, господин Вучич ответил, что «это может произойти», потому что его Сербская прогрессивная партия нуждается в нем. Он напомнил, что парламентские и президентские выборы пройдут в Сербии в 2026 году.
Александр Вучич был избран президентом Сербии в 2017 году. В 2022 году был переизбран на второй срок. 25 мая господин Вучич заявил, что может скоро уйти в отставку. О том, что действующий президент Сербии не будет баллотироваться на новый срок, накануне заявил бывший вице-премьер республики Александр Вулин.
