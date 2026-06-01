Александру Вучичу составили прогноз

Александр Вучич покинет пост президента Сербии, а к власти в стране придут антироссийские силы. Такой вариант допустил бывший вице-премьер республики Александр Вулин. Во всяком случае, он считает, что по итогам парламентских выборов в сербском правительстве появятся еврофилы.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По мнению Вулина, ЕС и НАТО якобы заинтересованы в том, чтобы сменить власть в Сербии. По его словам, проевропейское правительство в Белграде будет слабым, а отношения с Москвой сразу испортятся. Политик уверен, что сближение сербов с Брюсселем приведет к введению антироссийских санкций. Ранее в парламенте Сербии допустили отмену безвиза с Россией до конца 2026 года для вступления в ЕС. Что сейчас происходит в сербской политике, “Ъ FM” обсудил с корреспондентом “Ъ” на Балканах Геннадием Сысоевым:

«То, что заявил Александр Вулин, большого внимания в самой Сербии и, в общем, в сопредельных странах не вызвало, потому что он практически ничего нового не сказал. Он просто воспользовался, очевидно, участием в Санкт-Петербургском экономическом форуме. Вучич может уйти в отставку — этот вариант рассматривается по меньшей мере уже около полугода.

Его срок полномочий истекает только весной 2027 года. Он подает в отставку, чтобы провести одновременно парламентские и президентские выборы. О том, что в Сербии будут внеочередные парламентские выборы, говорил тоже сам Вучич. И здесь логика достаточно проста: правящие партии в руководстве Сербии считают, что поскольку действующий президент популярен (его рейтинг выше, чем у правящей Сербской прогрессивной партии), то логично, что эту фракцию на выборы поведет популярный политик, то есть сам президент.

История с безвизом была запущена одним из депутатов сербского парламента.

Здесь ни в СМИ, ни в экспертных кругах эта история развития не получила. Ее активно обсуждали только в соцсетях, и то русскоязычные пользователи. Это можно расценить как какой-то определенный вброс. Реально говорить о том, что Сербия собирается или уже готова ввести визовый режим в отношении россиян, не приходится».

В последнее время Брюссель усилил давление на Белград и потребовал сократить количество выдаваемых россиянам видов на жительство и гражданств. В противном случае ЕС отменит безвизовый режим с Сербией, утверждают власти страны. В мае спикер парламента Ана Брнабич в Праге заявила, что республика не считает Россию «братской страной». Тогда же Сербия впервые приняла участие в совместных военных учениях с НАТО. Но в Кремле по непонятным причинам закрывают на это глаза, отметил в беседе с “Ъ FM” сербский журналист Бошко Йованович:

«На Москву ориентируется 80% населения. Если бы Путин баллотировался на пост президента Сербии, он бы получил 80-90% голосов.

Граждане были бы в восторге. Это означает, что в стране не такое уж сильное влияние Запада. Популярность Европы в Сербии среди населения минимальная. Молодежь ненавидит и Запад, и НАТО. Вучич развивает отношения с Украиной, чтобы уменьшать давление Европейского союза. А как думаете, про это докладывало посольство из Белграда в Москву? Я вам скажу: конечно, нет. Из-за этого Москва и не знает, что происходит.

Народ же безумно заинтересован в том, что творится с Россией, как обстоят дела на фронте. Но об этом информации очень мало — МИД России не старается ее распространять. Люди, которые живут на западе Сербии, спрашивают, почему мы не пишем об этом больше новостей. Большинство граждан, голосующих за Сербскую прогрессивную партию, — русофилы. Я не знаю, как, например, объяснить заявление Аны Брнабич о том, что России сербы не братья».

1 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль ответит «симметрично», если Сербия отменит безвиз для россиян. Он уточнил, что решение по этому поводу станет известно после анализа ситуации. Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко в свою очередь назвал возможное решение по документам «выбором Сербии».

