Вулин исключил выдвижение Вучича на новый президентский срок

Президент Сербии Александр Вучич не будет баллотироваться на новый срок, заявил председатель наблюдательного совета компании «Сербиягаз», бывший вице-премьер республики Александр Вулин. Срок полномочий господина Вучича истекает в 2027 году.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Президент Вучич — конституционный лидер, и в нашей конституции президентом можно быть только два срока. Он никогда не нарушает конституцию и не делает ничего подобного»,— сказал господин Вулин в интервью ТАСС.

После окончания президентского срока Александр Вучич продолжит заниматься политикой, считает Александр Вулин. «Он по-прежнему будет очень важным игроком, и его роль еще далеко не закончена. Однако президентом Сербии он уже не будет»,— добавил господин Вулин.

Александр Вучич был избран президентом Сербии в 2017 году. В 2022 году был переизбран на второй срок. 25 мая господин Вучич заявил, что может скоро уйти в отставку, так как срок его полномочий подходит к концу.

