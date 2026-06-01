Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Вулин исключил выдвижение Вучича на новый президентский срок

Президент Сербии Александр Вучич не будет баллотироваться на новый срок, заявил председатель наблюдательного совета компании «Сербиягаз», бывший вице-премьер республики Александр Вулин. Срок полномочий господина Вучича истекает в 2027 году.

Президент Сербии Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Президент Вучич — конституционный лидер, и в нашей конституции президентом можно быть только два срока. Он никогда не нарушает конституцию и не делает ничего подобного»,— сказал господин Вулин в интервью ТАСС.

После окончания президентского срока Александр Вучич продолжит заниматься политикой, считает Александр Вулин. «Он по-прежнему будет очень важным игроком, и его роль еще далеко не закончена. Однако президентом Сербии он уже не будет»,— добавил господин Вулин.

Александр Вучич был избран президентом Сербии в 2017 году. В 2022 году был переизбран на второй срок. 25 мая господин Вучич заявил, что может скоро уйти в отставку, так как срок его полномочий подходит к концу.

О визите Вучича в Пекин читайте в материале «Александр Вучич вознес свой визит на высший уровень».

Новости компаний Все