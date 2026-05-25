Вучич допустил свою отставку

Президент Сербии Александр Вучич допустил, что может покинуть пост в связи со скорым окончанием срока своих полномочий. Он заявил об этом во время визита в Китай.

Фото: cnsphoto / Reuters

«Вполне возможно, что я скоро уйду в отставку»,— сказал господин Вучич (цитата по телеканалу N1).

Александр Вучич был избран президентом Сербии в 2017 году. В 2022 году был переизбран на второй срок. Срок его президентских полномочий истекает в 2027 году.

Президент Сербии вчера начал визит в Пекин, который продлится до 28 мая. За день до его отлета в Белграде прошел массовый митинг протеста, участники которого требовали немедленного проведения досрочных выборов. Парламентские выборы в стране запланированы осенью.

