Пассажиропоток между Россией и Китаем вырос на 46% после введения безвиза

Пассажирские авиаперевозки между Россией и Китаем после введения безвизового режима выросли на 20-40% в зависимости от маршрута. А по итогам первого квартала нынешнего года рост составил около 46%, рассказал в интервью «РИА Новости» министр транспорта Андрей Никитин.

Китай в сентябре 2025 года на год ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян. РФ ответила аналогично в декабре. Во время официального визита в КНР в конце мая президент России Владимир Путин сообщил, что страны будут продолжать практику безвизового режима. Китайские власти позже объявили, что продлят безвиз до 31 декабря 2027 года.

«Отмена визовых ограничений — всегда точка роста», — отметил господин Никитин.

В конце мая глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что по итогам первого квартала 2026 года взаимный туристический поток между Россией и Китаем вырос на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По его словам, это произошло за счет введения безвизового режима между странами.