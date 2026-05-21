Решетников: турпоток России и Китая вырос на 50% за счет введения безвиза
По итогам первого квартала 2026 года взаимный туристический поток между Россией и Китаем вырос на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, это произошло за счет введения безвизового режима между странами.
Министр экономического развития России Максим Решетников
«Въезд только китайских граждан в Россию вырос почти на четверть — на 23%. Это не просто цифры, а реальная экономическая отдача для тысяч малых и средних предприятий в сфере гостеприимства, торговли и транспорта»,— добавил господин Решетников.
Как уточнил министр, продление безвизового режима между странами даст дополнительный импульс для развития туристических связей, создания новых рабочих мест и роста несырьевого экспорта услуг.
Китай на год ввел безвиз для граждан России в сентябре 2025 года. Россия отменила визы для туристов из Китая в декабре того же года. 20 мая представитель МИД Китая Го Цзякунь сообщил, что Пекин продлит безвизовый режим с Россией до конца 2027 года.