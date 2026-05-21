Решетников: турпоток России и Китая вырос на 50% за счет введения безвиза

По итогам первого квартала 2026 года взаимный туристический поток между Россией и Китаем вырос на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, это произошло за счет введения безвизового режима между странами.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Въезд только китайских граждан в Россию вырос почти на четверть — на 23%. Это не просто цифры, а реальная экономическая отдача для тысяч малых и средних предприятий в сфере гостеприимства, торговли и транспорта»,— добавил господин Решетников.

Как уточнил министр, продление безвизового режима между странами даст дополнительный импульс для развития туристических связей, создания новых рабочих мест и роста несырьевого экспорта услуг.

Китай на год ввел безвиз для граждан России в сентябре 2025 года. Россия отменила визы для туристов из Китая в декабре того же года. 20 мая представитель МИД Китая Го Цзякунь сообщил, что Пекин продлит безвизовый режим с Россией до конца 2027 года.