Китай продлит безвиз с Россией до конца 2027 года

Китай продлит безвизовый режим с Россией до 31 декабря 2027 года. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Нынешнее соглашение действует до 14 сентября 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Гальперин, Коммерсантъ Фото: Александр Гальперин, Коммерсантъ

«Китайская сторона готова совместно с российской стороной продолжать усилия по повышению удобства взаимных поездок граждан двух стран»,— сказал дипломат на брифинге (цитата по «РИА Новости»). Находиться в Китае без визы можно будет так же не более 30 дней.

Во время сегодняшних переговоров президент России Владимир Путин уже анонсировал продление взаимного безвиза с Китаем. По его словам, соглашение стало «дополнительным стимулом для наращивания гуманитарных контактов» между двумя странами.