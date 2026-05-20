Китай продлит безвиз с Россией до конца 2027 года
Китай продлит безвизовый режим с Россией до 31 декабря 2027 года. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Нынешнее соглашение действует до 14 сентября 2026 года.
Фото: Александр Гальперин, Коммерсантъ
«Китайская сторона готова совместно с российской стороной продолжать усилия по повышению удобства взаимных поездок граждан двух стран»,— сказал дипломат на брифинге (цитата по «РИА Новости»). Находиться в Китае без визы можно будет так же не более 30 дней.
Во время сегодняшних переговоров президент России Владимир Путин уже анонсировал продление взаимного безвиза с Китаем. По его словам, соглашение стало «дополнительным стимулом для наращивания гуманитарных контактов» между двумя странами.